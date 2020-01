Technische medewerkers krijgen meer kledij zodat ze die niet zelf hoeven te wassen GUS

24 januari 2020

10u58 0 Diksmuide De 45 technische arbeiders werkzaam bij het Diksmuidse stadsbestuur hebben elk een nieuw kledijpakket gekregen. Dat telt meerdere stukken zodat de medewerkers hun werkkledij niet zelf hoeven te wassen. Alle stadspersoneel kreeg bovendien een herbruikbare fles.

“We huren de werkkledij”, duidt schepen van Personeel Marc De Keyrel (CD&V). “Het grote voordeel is dat onze medewerkers een ruimer kledijpakket krijgen. Zo’n pakket bestaat uit vijf lange broeken met of zonder bretellen, vier bermuda’s, vier stuks bovenkledij en zes t-shirts. Afhankelijk van de noden van de diensten zijn er verschillende kleuren beschikbaar. De dienst Openbare Ruimte bijvoorbeeld draagt signalisatiekledij met fluogeel en donkerblauw en het team van de gebouwendienst draagt donkere werkkledij. Vroeger mocht het personeel ook zijn werkkledij binnen brengen om te wassen. Omdat het kledijpakket toen niet zo groot was gebeurde het wel eens dat medewerkers zonder gewassen kledij zaten. Daardoor begonnen ze zelf hun kledij te wassen. Dat is nu dus verleden tijd. We huren de kledij bij de firma Prosafco die de kledij niet alleen wast maar ook controleert. De samenwerking loopt over vier jaar. De kostprijs bedraagt om en bij de 158.000 euro voor die periode. Daarnaast investeerden we ruim 6000 euro in de aankoop van 650 herbruikbare flessen voor onder meer ons personeel.”