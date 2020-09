Tachtiger randt 11-jarig meisje aan op Diksmuidse Markt: “Dagelijks vraagt hij vergiffenis aan het graf van zijn echtgenote” Bart Boterman

15 september 2020

14u28 0 Diksmuide Een 80-jarige man uit Woumen hangt een celstraf met uitstel boven het hoofd voor de aanranding van een meisje van amper 11 jaar. Op 16 juli 2019 raakte hij op de Markt van Diksmuide aan de praat met een vrouw, die er samen met haar kleindochter rondwandelde. Plots duwde hij zijn geslachtsdeel tegen het achterwerk van het meisje.

De oma van het slachtoffer merkte dit meteen op, duwde de man weg en verwittigde de politie. Volgens het Openbaar Ministerie bleek uit verder onderzoek en een maatschappelijke enquête dat de man eerder al dergelijke handelingen had gesteld. A.P. gaf de feiten toe in een verhoor en had naar eigen zeggen schuldinzicht. Het Openbaar Ministerie stelde een celstraf met probatie-uitstel voor om de man de kans te geven om zich te laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek.

A.P. was zelf niet aanwezig op het proces, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. “Mijn cliënt schaamt zich enorm en is daarom niet aanwezig. Dagelijks vraagt hij vergiffenis aan het graf van zijn echtgenote. Mijn cliënt gaat akkoord met die probatiemaatregelen. Hij is geen potentieel groot gevaar voor de maatschappij”, aldus de raadsman.

De rechter laat de strafzaak hernemen op 8 december en wil eerst een verslag van de probatiecommissie alvorens een vonnis uit te spreken.