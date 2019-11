Supercussion debuteert op Vlamo-wedstrijd en schiet meteen de hoofdvogel af GUS

09 november 2019

14u26 0 Diksmuide Het slagwerkensemble Supercussion van de Kunstenacademie Kadens Diksmuide won de wedstrijd voor concert-percussie-ensembles van Vlamo. De acht tieners mogen in 2021 meedoen aan het Wereld Muziek Concours in Nederland.

Dirigente en leerkracht Astrid Lecluyse is terecht fier op haar leerlingen Thomas Covemaeker, Immas Dewulf, Ferre Laridon, Joppe Vermote, Robrecht Nollet, Aiko Roseeuw, Arthur Rys en Constantijn Vandenabeele. “Het was de eerste keer dat we meededen aan de wedstrijd voor concert-percussie-ensembles van Vlamo, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie. We namen het op tegen zeven andere ensembles en wonnen met 93,73 procent. Geen enkele van de andere ensembles haalde meer dan 90 procent. Door die goede resultaten mogen we in 2021 naar het Wereld Muziek Concours in Nederland en mogen we ons Vlamo-ambassadeur noemen.”