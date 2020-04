Student Sam schenkt nu ook 100 faceshields aan de politie Polder: “Jongeman met grote verantwoordelijkheidszin” Bart Boterman

29 april 2020

12u01 5 Diksmuide Laatstejaarsstudent Sam Decoussemaeker van het Atheneum van Veurne heeft nu ook 100 faceshields geschonken aan de lokale politie Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark). Dat moet politiemensen beschermen tegen een besmetting met het coronavirus tijdens interventies. Sam vervaardigde de faceshields of gezichtsmaskers eigenhandig met zijn negen 3D-printers, gestuwd door crowdfunding.

Sam uit De Panne zit in zijn laatste jaar handel aan het Atheneum in Veurne en maakt zijn eindwerk rond 3D-printen. Hij was al in het bezit van een 3D-printer en besloot in volle coronacrisis zijn steentje bij te dragen. Hij begon faceshields of gezichtsbeschermingsmaskers te vervaardigen voor de huisartsen in de regio rond Veurne. Dankzij crowdfunding heeft hij inmiddels negen 3D-printers en loopt de productie volop. De huisartsen zijn inmiddels bevoorraad en ook de politie Westkust kreeg al gratis faceshields overhandigd van Sam. Maandag was de politiezone Polder aan de beurt, die 100 faceshields overhandigd kreeg.

“Oprechte dank aan Sam Decoussemaeker voor zoiets ‘groots’ en dat bovendien belangeloos en zonder aarzelen. Dit is een jongeman met grote verantwoordelijkheidszin. Hier zijn geen woorden voor, enkel een passende quote van George Bernard Shaw: Om grootsheid te bereiken, begin waar je bent, gebruik wat je hebt en doe wat je kan’’, klinkt het dankwoord van de lokale politie Polder.