Straffen tot 4 jaar cel uitgesproken voor drugslab onder café Dodengang voor aanmaak van speed Bart Boterman

31 maart 2020

13u16 3 Diksmuide De rechtbank van Veurne heeft zes Nederlanders veroordeeld voor hun aandeel in het drugslabo voor de aanmaak van speed in de kelder van café Dodengang langs de IJzer in Diksmuide, dat begin juli 2019 werd ontdekt door de speurders. Cafébaas Eric S. krijgt 3 jaar cel, de twee spilfiguren Robin B. en Nico K. 4 jaar cel, twee handlangers 2 jaar cel en een derde handlanger 18 maanden cel. Voorts zijn stevige verbeurdverklaringen van vermogensvoordelen uitgesproken.

Het vonnis van de rechtbank geeft een indruk over hoe de kelderruimte van het café eruit zag toen de speurders op 9 juli binnen vielen: de badkuip in de badkamer was volledig aangetast met bruine vloeistof en er zat een tuinslang in de afvoer van de douche om afvalwater van het productieproces te lozen. Er stonden twee bain-maries die verbonden waren met een gaswasser en ruim twintig ronde blauwe vaten van 220 liter. In een put in de kelder stond een grote reactieketel en daarnaast een destillatieketel. De grond buiten, achter de kelderruimte, was doordrenkt met chemicaliën. In de tuin werden onder meer vier half gesmolten blauwe vaten van 220 liter aangetroffen, wat kenmerkend is voor de aanmaak van benzylmethylketon, een precursor voor de aanmaak van amfetamine.

486 kilogram amfetaminepasta

Verder werden nog vaten van 25 liter met het etiket zwavelzuur gevonden, een zak gevuld met kristallen, vaten met restanten van vloeistof, zeven zakken met natrium hydroxide, een wit vat van 25 liter met etiket formic acid 85% en vaten fosforzuur. “De productieopstelling is kenmerkend voor de conversie van de bestanddelen naar de precursor benzylmethylketon, de eerste kookstap, destillatie en tweede kookstap via de Leuckart-methode voor de productie van amfetamine”, aldus het vonnis. Volgens het deskundigenverslag zou het hele productieproces zo'n 486 kilogram amfetaminepasta hebben opgeleverd. De rechter achtte de betrokkenheid van alle zes beklaagden bewezen. “Ze hebben in ernstige mate schade toegebracht aan de volksgezondheid, het sociaal zekerheidssysteem en het milieu. Het is duidelijk dat de aldaar geproduceerde amfetamine zijn weg zal gevonden hebben naar eindgebruikers. Dat anderen met het grote geldgewin zouden zijn weggelopen, neemt de ernst van deze feiten niet weg”, oordeelde de rechter.

Celstraffen en verbeurd verklaringen

Cafébaas Eric S. (60), die in 2013 nog werd veroordeeld voor cannabishandel in zijn tankstation in Veurne, kreeg 3 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij het drugslab. Hij moet 6.000 euro verbeurd verklaring ophoesten. “Het is duidelijk dat hij niet alleen zijn kelder en tuin ter beschikking gesteld heeft om een drugslabo op te richten. Hij heeft actief bijgedragen aan de opbouw ervan en zelfs aan de exploitatie ervan”, luidde het oordeel van de strafrechter. Robin B. (48) en Nico K. (56) worden door de rechtbank aanzien als gangmakers van het project en kregen elk 4 jaar cel. Ze zien beide 15.000 euro verbeurd verklaard. Handlangers Lorextu J. (49) en Kai F. (39) moeten 2 jaar de cel in en zien elk 3.000 euro verbeurd verklaard. Een derde handlanger, Robertus A., moet 18 maanden brommen en 8.000 euro boete betalen. Over schadevergoedingen aan de stad Diksmuide, die instond voor de sanering van de omgeving, is nog niet geoordeeld.