Stormweer zorgt voor overlast: “Wees extra voorzichtig” Mathias Mariën

08 juni 2019

11u18 0 Diksmuide Het stormweer zorgt op enkele plaatsen voor overlast in de politiezone Polder. Al blijft de hinder relatief beperkt.

“Sinds middernacht tellen we een 4-tal tussenkomsten voor stormschade”, klinkt het. “Vooral bomen hebben een onvoorspelbaar gedrag bij felle wind. Dat zorgde in de Steenstraat in Kortemark en Koekelare en in de Noordstraat in Koekelare voor schade. Langs de Ijzerdijk in Diksmuide vielen dan weer werfhekkens om. We vragen de mensen voorzichtig te zijn en hun snelheid te matigen in het verkeer.”