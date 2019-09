Stevige frontale botsing in Pervijze met drie betrokken voertuigen Bart Boterman

23 september 2019

19u12 9 Diksmuide In de Nieuwpoortstraat in Pervijze gebeurde maandagavond rond 18.20 uur stevige frontale botsing waarbij drie auto’s betrokken waren. Verschillende inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde ter hoogte van de apotheek, net voor het binnenrijden van Pervijze. Een auto ging in de remmen om in te draaien op de parking van de apotheek en werd langs achter aangereden. Door de klap schoof het voertuig vooruit en botste het frontaal met een tegenligger. Meerdere inzittenden zouden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Twee auto’s zijn total loss en werden getakeld. Het voertuig dat het ongeval initieel veroorzaakte, liep enkel wat blikschade op en kon verder rijden. De politie Polder is ter plaatse voor de nodige vaststellingen.