Steven Zoete van slagerij Zoete wint goud met zijn grillworst GUS

04 februari 2020

11u44 12 Diksmuide Tijdens de vijftiende editie van het Festival van het Varkentje in salons Saint-Germain in Diksmuide werden zowel de professionele slagers als de leerlingen van de slagerijschool beloond. Inzet van de vakwedstrijd was de grillworst. Slagerij Zoete won de eerste prijs.

Het Festival van het Varken is een vakwedstrijd georganiseerd door het Genootschap van de orde Jean Berquin, de vzw oud-leerlingenbond van de slagers-traiteursschool GO! van het Atheneum Diksmuide en Salons Saint-Germain. Er is een luik voor de professionele slagers en één voor de leerlingen.

Bij de profs won Steven Zoete van slagerij Zoete in Esen de gouden medaille. Hij deed voor de eerste keer mee aan die competitie en schoot meteen de hoofdvogel af. “Het is altijd mijn droom geweest om een eigen slagerij te runnen”, reageert Steven. “In mei zijn we drie jaar open. Mijn vrouw Beverly Brusseel is verpleegkundige van opleiding maar is me gevolgd. Ik maak veel charcuterie zelf waaronder de kaasgrillworst waarmee ik heb gewonnen. Voor veel mensen is het moeilijk om iets simpels te maken en vaak zijn net die eenvoudige producten de smakelijkste. Je moet ook eens durven mislukken om zo tot nieuwe creaties te komen. We zijn trots op de erkenning.” De zilveren medaille voor beste ambachtelijke grillworst bij de slagers ging naar Patrick Neirynck van slagerij Neirynck in Pittem en brons was voor zijn meestergast Kurt Warnez uit Meulebeke.

Slagers in spé

De grillworst was ook de inzet voor de wedstrijd van de leerlingen. De gouden medaille ging naar Jordy Weymans uit Puurs, Gorän Cordon uit Middelkerke en Lisselotte Toebaert uit Passendale. Zilver was voor Jennifer Vandenplas uit Ruisbroek, Florian Coelus uit Hooglede en Aïsha Denys uit Lo-Reninge. Brons tot slot was weggelegd voor Joeri Lenez uit Vladslo, Zinédine Deswarte uit Zuidschote en Arthur Blockeel uit Leernes. En dan waren er nog onderscheidingen voor de jongeren met het beste breugelbuffet. Jolien Daelman uit Zwevezele won goud, Joeri Lenez uit Vladslo zilver en Colin Decleyre uit Lombardsijde brons.