Stations van Diksmuide en Veurne worden draaischijf voor verschillende voertuigen Gudrun Steen

09 maart 2020

09u20 0 Diksmuide Zowel Diksmuide als Veurne krijgen een aanzienlijke subsidie om haar station om te vormen tot een mobipunt. Dat betekent dat verschillende vormen van mobiliteit beter op elkaar aansluiten.

Het stadsbestuur van Diksmuide ontvangt 680.700 euro. “Een mooi bedrag maar wat we er concreet mee kunnen doen ligt nog niet vast”, geeft burgemeester Lies Laridon (CD&V) toe. “In ons ingediend project staat dat we de NMBS-parking, aan de kant van de Esenweg, mooi willen aanleggen en ook laten aansluiten op de kleinhandelszone die volop in ontwikkeling is. We willen ofwel de huidige tunnel fietsvriendelijk maken ofwel een nieuwe fietstunnel zodat het stadscentrum vlotter bereikbaar is. De huidige tunnel is enkel met trappen. Nog aan de kant van de Esenweg plannen we een fietsenstalling. Deelfietsen is ook een systeem dat we zullen invoeren. Wanneer iemand van pakweg Brussel komt met de trein en naar het Esenkasteel moet voor een overleg dan kan hij aan het station een deelfiets lenen. Het mobipunt moet de eerstkomende jaren vorm krijgen. We geven voorrang aan de toegankelijkheid van de NMBS-parking. Binnenkort zitten we samen om te overleggen wie wat doet want die parking ligt op grond van de NMBS.”

Veurne krijgt 107.746 euro om het bestaande mobipunt te versterken met autodeelmogelijkheden, een oplaadpunt en fietsenstallingen.

De subsidies voor beide projecten komen van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) die het geld op haar beurt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) haalde. De minister koos voor projecten in de Westhoek omdat die regio vaak minder alternatieven heeft voor de eigen auto. Mobipunten zijn volgens Crevits een oplossing voor de vervoersarmoede.