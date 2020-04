Stadsbestuur wil loods gebruiken als tijdelijke fuiflocatie vanaf 1 mei Gudrun Steen

01 april 2020

13u26 0 Diksmuide Het Diksmuidse stadsbestuur heeft zijn oog laten vallen op een loods in de Polderstraat om te gebruiken als tijdelijke fuiflocatie. Als de gemeenteraad de locatie eind deze maand goedkeurt, is de zaal tegen 1 mei gebruiksklaar.

Het stadsbestuur wil een loods huren die in de Polderstraat 10 staat, net naast benzinestation Bolle. “Dat pand is eigendom van Brandstoffen Bolle en we kunnen het tot maximum 2023 huren. Tijd genoeg dus om onze nieuwe evenementenhal Boterhalle te bouwen”, zegt schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V).

Eind april moet de gemeenteraad de huurovereenkomst wel nog goedkeuren. “De huidige Boterhalle is niet meer veilig genoeg om er evenementen te laten plaatsvinden. Daarom zullen we die afbreken en op de huidige locatie een nieuwe zaal bouwen. In de tussentijd zouden we deze loods huren. Het gaat om een zaal van 575 vierkante meter met een ruime koelcel. Er kunnen 750 mensen binnen. Voor een eetfestijn, waar er dus stoelen en tafels staan, zal dat neerkomen op 350 tot 400 personen. Hoeveel de huurprijs bedraagt, wil ik nu nog niet meedelen. Dat komt op de gemeenteraad aan bod.”

Fuifvriendelijke inrichting

“We zijn nu volop de kosten voor de inrichting aan het berekenen”, vervolgt De Keyrel. “De Brandweer Westhoek heeft een positief brandpreventieadvies gegeven. We moeten wel nog twee nooduitgangen inplannen, vier brandblussers plaatsen, noodverlichting installeren en een intern nood- en evacuatieplan uitwerken. We zullen een mobiele verwarmingsinstallatie neerpoten.”

“De ingang is via de Polderstraat, maar de fuiflocatie bevindt zich in de loods achter degene die je ziet vanop de straat. We zullen de beek Sparkevaardeke afsluiten voor de veiligheid. Parkeren kan langs één kant van de Polderstraat. We zullen met bedrijven in de buurt onderhandelen of we eventueel hun parking mogen gebruiken bij grotere evenementen in de loods. Het is de bedoeling dat we die locatie gebruiken tot de nieuwe evenementenzaal bij de Grote Markt klaar is. De huurovereenkomst loopt tot eind 2022, maar is met een jaar verlengbaar.” Naast fuiven wil Diksmuide de loods ook gebruiken voor eigen initiatieven zoals het fietsparcours en vakantiekampen.