Stadsbestuur investeert 1,3 miljoen euro in twee voetbalvelden en atletiekpiste in kunststof Gudrun Steen

05 maart 2020

15u57 2 Diksmuide Zowel KSV Diksmuide als Sporting Keiem krijgen een voetbalveld in kunstgras. Voor de atletiekfanaten komt er een nieuwe atletiekpiste in kunststof. Die sportinvesteringen samen kosten de Diksmuidse stadskas 1,3 miljoen euro.

“In Diksmuide ligt er sinds 2016 een voetbalveld in kunstgras en daar komt er een tweede als vervangen van een natuurgrasveld”, zegt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Keiem is al jaren vragende partij en hoewel hun veld nu nog zonevreemd ligt, investeren we toch in een kunststofgrasveld. Net omdat het zonevreemd ligt, moeten we voor Keiem een omgevingsvergunning aanvragen. Voor dat in Diksmuide krijgen we 73.000 euro subsidie.” Tijdens de gemeenteraad vroegen oppositiepartijen sp.a-open en N-VA hoe ver het dossier van de verhuis van het Keiemse voetbalterrein stond. “Het toekomstige voetbalveld zullen we aanleggen bij de wijk Warande aan het begin van de Keiemdorpstraat”, antwoordde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We moeten eerst een intensieve administratieve procedure doorlopen. Ik hoop binnen zes tot zeven jaar te kunnen verhuizen. Normaalgezien nemen we het kunstgrasveld mee naar de nieuwe locatie.”

Nieuwe atletiekpiste

En ook voor de atletiek ligt een flink budget klaar. “De huidige piste ligt er vijftien jaar en zullen we vervangen door een kunststofpiste”, vervolgt De Keyrel. “Die zal bestaan uit zes ovale banen en acht rechte banen. De piste zullen we omheinen maar zal voor iedereen open zijn via een draaipoortsysteem. Zo voorkomen we dat er op de piste wordt gereden Ook de zone voor hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen en de bak voor verspringen en hinkstapspringen zullen we vernieuwen. Voor die investering krijgen we een subsidie van bijna 155.000 euro.” De gemeenteraad keurde de sportinvesteringen unaniem goed.