Spuitende fonteinen zorgen ongewild voor wat verkoeling tijdens de wekelijkse maandagmarkt in Diksmuide Gudrun Steen

13 juli 2020

11u50 0 Diksmuide De maandagmarkt in Diksmuide deze morgen had even een extra attractie toen plots de fonteinen begonnen te spuiten.

“De fontein is inderdaad heel even in gang geschoten”, bevestigt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “We hebben hem snel opnieuw afgezet. Vermoedelijk ging het om een programmatiefoutje. Schade is er gelukkig niet. Het was maar een beetje water vergelijkbaar met wat regen. Met de zon was alles snel weer droog.”

Op de foto die een toevallig marktbezoeker ons bezorgde is te zien dat er een kraam met handtassen en één met kledij in de buurt van de spuitende fonteinen stonden. Het water was echter niet hoog zodat de schade meevalt. Paniek was er niet maar het trok uiteraard wel de aandacht van de Diksmuidelingen.