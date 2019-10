Speelvriendelijke tuin bij kinderdagverblijf ’t Bubbeltje GUS

15u04 0 Diksmuide Een nieuw grasveld en een speeltoestel, meer is er bij kinderdagverblijf ’t Bubbeltje in Diksmuide niet nodig om de kindjes buiten te laten ravotten.

“Het speeltoestel met glijbaan kwam er door steun van Cera”, zegt coördinator Katrien Degryse. “Vzw de Groene Kans hielp ons met de vernieuwing van het gras en speelheuvel. We stimuleren de dertig bubbeltjes die hier komen ravotten om zoveel mogelijk buiten te spelen. De ouders weten dat ze hun kinderen speelkledij en laarsjes moeten meegeven want ook als het koud is gaan we naar de tuin. Dat is lekker gezond. Daarbij mogen ze zich gerust vuil maken want wat is er leuker?” Kinderdagverblijf ’t Bubbeltje bestaat sinds september 2007 en zit aan zijn maximumcapaciteit.