Speelpleinwerking Zonnestraal start vandaag, nog animatoren gezocht GUS

01 juli 2019

08u46 2 Diksmuide Er zijn dringend animatoren nodig voor de week van 15 juli en die van 12 augustus voor de speelpleinwerking Zonnestraal in Diksmuide.

“Er is helemaal geen sprake van sluiting door een tekort aan animatoren maar we zitten in die twee weken wel met een onderbezetting in Zonnestraal”, zegt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Speelpleinwerking de Kastanjes in Pervijze sluit wel de deuren tussen 8 en 12 juli maar de kinderen kunnen allemaal terecht in Zonnestraal. We leggen die week een bus in daarvoor.” Wie zoekt Diksmuide nu precies? “De animatoren moeten dit jaar zestien jaar worden of ouder zijn. Enige voorwaarde is dat ze graag met kinderen spelen. Een animator bezorgt de jeugd een onvergetelijke vakantie en dat in een heel leuk team”, antwoordt De Keyrel. Interesse? Bellen kan op 051 79 32 70 of mailen naar jeugd@diksmuide.be.