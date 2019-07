Speelpleinwerking Zonnestraal gaat door ondanks tekort aan animatoren GUS

09u34 4 Diksmuide De dienst Jeugd springt in de bres om de speelpleinwerking Zonnestraal in Diksmuide te waarborgen. Voor de week van 15 juli en die van 12 augustus is een alternatief programma uitgewerkt.

De jeugddienst werkt samen met lokale aanbieders, sportverenigingen en professionele organisaties. Het vernieuwde programma voor Zonnestraal start op 15 juli met een springkastelendag. Later die week staan er kleuteractiviteiten, dans- en knutselworkshops op het programma, een voormiddag zwemmen, zappen op sporten, een circusdag en een film. Voor de laatste twee dagen van de speelpleinwerking in augustus mogen de kinderen aansluiten bij het kamp ‘Zot Zomerslot’. Er wordt nu nog gewerkt aan de invulling van de week van 12 augustus. Op 15 en 16 augustus is Zonnestraal gesloten. De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan op de dagindeling van de speelpleinwerking. Inschrijven en betalen gebeurt op de gebruikelijke manier. De ouders zullen geen verschil merken. Ook de speelpleinwerking De Kastanjes in Pervijze kampt met te weinig animatoren. Deze week mogen die kindjes naar Zonnestraal komen. Ze krijgen ’s morgens en ’s avonds een lift met de bus.