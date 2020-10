Spectaculair ongeval bij brouwerij: losgeslagen oplegger van truck ramt bestelwagen van Oerbier, die tegen gevel eindigt Bart Boterman

01 oktober 2020

19u35 2 Diksmuide In de Roeselarestraat in Esen bij Diksmuide gebeurde rond 18.15 uur een vrij spectaculair ongeval, aan de brouwerij van Oerbier. Een oplegger van een vrachtwagen kwam om ongekende reden los.

De losgeslagen trailer ramde op zijn beurt een geparkeerde bestelwagen van de brouwerij van Oerbier. De impact was zwaar. De bestelwagen vloog enkele meters verder, tot tegen een garagepoort. De achterkant van de bestelwagen is volledig ingedeukt en allicht is het voertuig total loss. Ook de voorkant raakte beschadigd en motorolie lekte op straat. Er vielen geen gewonden. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en de vaststellingen te doen. Het verkeer liep lichte hinder op. De bestelwagen werd getakeld.