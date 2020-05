Sp.a-open niet akkoord met huur tijdelijke evenementenzaal. “Vanaf juni huurgeld betalen en er mogen door coronamaatregelen geen evenementen plaatsvinden” Gudrun Steen

04 mei 2020

09u12 0 Diksmuide Tot de nieuwe evenementenhal is gebouwd bij de Grote Markt, huurt het stadsbestuur van Diksmuide een loods in de Polderstraat. Daarmee is oppositiepartij sp.a-open niet akkoord.

“We zitten midden in de coronacrisis en hebben geen enkel zicht op wanneer massa-evenementen opnieuw kunnen plaatsvinden”, stelt Bieke Moerman (sp.a-open). “Nu een contract afsluiten voor het huren van een loods als evenementenhal is ondoordacht en voorbarig. In plaats van vanaf juni maandelijks 2500 euro huur te betalen, en dat tot minstens 2023, zou het stadsbestuur beter een overeenkomst uitwerken waarbij het enkel een tussenkomst moet neertellen per georganiseerde activiteit. Daarenboven betekent de huurovereenkomst een concurrentie voor de private sector en we vrezen voor parkeerproblemen.”

Duur

N-VA vindt de huurprijs hoog en vraagt om alternatieven te onderzoeken. “Aanvankelijk was de vraagprijs voor de loods 2500 euro en voor de ruime koelcel 250 euro. We hebben onderhandeld waardoor het alles samen 2500 euro per maand is”, weerlegt schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V). “De huurprijs is hoog omdat er een tweede kandidaat was voor de loods die hetzelfde bedrag wilde neertellen. Hoeveel verenigingen zullen moeten betalen om de zaal te huren ligt nog niet vast. De aanpassingswerken die moeten gebeuren voor de veiligheid, de plaatsing van de mobiele verwarmingsinstallatie en de grond- en nivelleringswerken zijn geraamd op 35.000 euro.”