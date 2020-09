Sp.a-open kritisch: “Zeer los omgesprongen met budget voor uitbreiding sportsite” Gudrun Steen

04 september 2020

14u51 1 Diksmuide Het budget voor de uitbreiding van de sportsite in Diksmuide ontspoort. Dat stelt oppositiepartij sp.a-open. “Er is 17 miljoen euro gespendeerd aan de ontwikkeling van de sportsite, aanvankelijk was er 13 miljoen euro voorzien”, klinkt het. Sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) vreest geen financiële kater.

“Het Diksmuidse stadsbestuur gaf ruim 17 miljoen euro uit aan de ontwikkeling van de sportsite in de Pluimnstraat. Aanvankelijk was dat gebudgetteerd op 13,3 euro. Als we daar boekhoudkundige correcties op toepassen dan blijft er nog steeds een verschil van 1.473.837,05 euro”, berekent Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). “Er is dus zeer los omgesprongen met het budget. Blijkbaar was er vanuit het college geen enkele controle en liet men de sportschepen gewoon zijn gang gaan. Gelukkig was er nog de historisch lage rente of de financiële put was nog dieper.”

Geen paniek

Sportschepen Marc De Keyrel ontkent de meerkost niet, maar panikeert ook niet. Hij had tijdens de gemeenteraad een presentatie van zeven bladzijden voorbereid om te duiden waar de verschillen zaten. “In vijf jaar tijd, tegen 2023, zal het sportpark er helemaal anders uitzien na een grondige renovatie en uitbreiding. Sportsite De Pluimen is een voorbeeld voor heel veel gemeenten die wensen te investeren in sportinfrastructuur op één locatie. Het nieuwe zwembad bijvoorbeeld kan mooie cijfers voorleggen ondanks de verplichte sluiting van vijftien weken door de coronamaatregelen. Gemiddeld komen er wekelijks 2.500 mensen plonzen in het bad. We verkochten ruim 1.200 tienbeurtenkaarten en bijna vijfhonderd vijftigbeurtenkaarten.”

Dit is nog gepland

En De Keyrel blikt vooruit. “De aanleg van de atletiekpiste nadert zijn afwerking en het tweede kunstgrasveld wordt al bespeeld. Volgend jaar zullen we onder meer een polyvalent grasveld aanleggen. In 2022 plannen we een kleedkamergebouw voor de atletiek en de renovatie van de oude sporthal. Elk jaar kopen we voor 7.500 euro sportmateriaal aan. Het investeringsbudget voor 2020 tot 2025 bedraagt iets meer dan 2 miljoen euro. We krijgen bijna 600.000 euro subsidies.”

Tot slot keurde de gemeenteraad de vervanging van de verlichting goed voor het tweede kunstgrasveld, het natuurgrasveld binnen de atletiekpiste en de piste zelf. Die investering wordt geraamd op 75.750 euro, btw niet inbegrepen.