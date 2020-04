Sp.a-open kritisch over steunmaatregelen: “Een Diksmuidebon voor elke Diksmuideling? Steun liever de mensen die het echt nodig hebben.” Gudrun Steen

29 april 2020

16u10 0 Diksmuide Het Diksmuidse stadsbestuur, met CD&V en Idee Diksmuide in de meerderheid, wil elke inwoner een Diksmuidebon van 10 euro geven. Oppositiepartij Sp.a-open keurt dat niet goed en ook Groen heeft een kritische noot.

“Ik stel voor dat het stadsbestuur een solidariteitsfonds opricht waarbij burgers vrijwillig hun gekregen Diksmuidebon kunnen afstaan”, zegt Gert Maertens (Groen).

Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) stelt het scherper: “Door de coronacrisis zijn er winnaars en verliezers. De winnaars lachen met een bon van 10 euro. De verliezers zijn er te weinig mee. We suggereren om de geïnvesteerde 242.070 euro in de gratis bonnen over te hevelen naar de budgetten van de sociale dienst van het OCMW. Daarmee kan een steunmaatregel uitgewerkt worden voor mensen die het echt nodig hebben zoals leefloners, economisch werklozen, gepensioneerden met een laag inkomen of zij die leven van een uitkering. De kleinhandel zal evenveel ondersteund worden maar dan door wie het nodig heeft.”

En Vanlerberghe houdt zijn kritiek aan: “Zouden we als stad coronatesten voor elke inwoner op de kop kunnen tikken? Zo zal er meer zelfvertrouwen zijn om straks uit ons kot te komen. Dat lijkt ons veel nuttiger dan een Diksmuidebon van 10 euro. Verder willen we dat de steunmaatregelen verder gaan dan het opschorten van concessies en huurgelden voor lokale verenigingen. We zouden dat moeten aanhouden tot eind juni volgend jaar. Tot slot zou de horeca meer ruimte moeten krijgen op het openbare domein om hun terrassen te plaatsen. Ik denk aan de Grote Markt. Desnoods offeren we parkeerplaatsen op of gebruiken we het verkeersarme deel van het plein.”

Mieke Vanrobaeys (N-VA) moedigt het bestuur aan snel werk te maken van de digitale bon. Dat is volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) de bedoeling. “Dit jaar hebben we daarvoor 8300 euro voorzien en elk daaropvolgend jaar 3300 euro. We verdelen de bon pas als alle sectoren open zijn. We beperken ons tot handelszaken met een vestiging in Diksmuide. Marktkramers kunnen ook meedoen.”