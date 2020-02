Sp.a-open kritisch over het patrimoniumbeleid: “Boterhalle verdient snelle aanpak” GUS

03 februari 2020

10u26 0 Diksmuide “De Boterhalle en het vroegere toerismekantoor zijn geen toonbeeld voor een stad die zoveel heeft geïnvesteerd in haar Grote Markt”, stelt raadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). Personeelsgebrek is één van de oorzaken waarom het patrimoniumbeleid niet op kruissnelheid is geraakt maar de bevoegde schepen Marc De Keyrel (CD&V) belooft beterschap.

“De ontwikkeling van bouwgrond in Sint-Jacobskapelle, de projectontwikkeling van de oude jongensschool in Woumen en de aanpak van de Boterhalle en het vroegere toerismekantoor. Het zijn maar een paar voorbeelden van projecten die nog niet zijn opgestart. Het stadsbestuur heft zware belastingen op panden die verwaarloosd worden en zeker in een beschermd stadsgezicht. Zelf investeert het momenteel niet in de Boterhalle en het toerismekantoor terwijl beide gebouwen in slechte staat zijn. Tot slot pleit ik voor een snelle opstart van het participatietraject voor het oude zwembad.”

Eind dit jaar

“Sinds begin dit jaar is een nieuwe medewerker in dienst die een update maakt van alle lopende dossiers”, zegt schepen Marc De Keyrel. “En we werven nog iemand aan die patrimoniumbeheer als één van zijn taken zal krijgen. De verkoop van patrimonium moet dit jaar om en bij de 1,9 miljoen euro opbrengen. Dat gaat over de verkoop van de oude school in Woumen, de pastorie in Woumen, de woningen in de Rijkswachtstraat en bouwgrond in Oostkerke, Sint-Jacobskapelle en Lampernisse. En wat de projecten voor dit jaar betreft zal Urbain architecten een voorontwerp opmaken voor het ontmoetingscentrum in Pervijze, stellen we een ontwerper aan voor de cultuursite en de Boterhalle en werken we verder aan de zorgsite bij het woonzorgcentrum, het ontmoetingscentrum Zonnestraal, het lokaal voor de KLJ Beerst-Keiem-Leke en het kunstgrasveld in Keiem en Diksmuide. Tot slot hebben we de Stichting Lodewijk de Raet aangesteld om het participatieproject voor de site van het oude zwembad op te starten. Voor al die projecten verwacht ik eind dit jaar meer nieuws.”