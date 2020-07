Sophia (25) doet gooi naar titel van Queen of the Models: “Superblij dat ik bij de laatste 22 zit” Sam Vanacker

08u18 0 Diksmuide Sophia Vanhee (25) uit Diksmuide zit bij de finalistes voor Queen of the Models. Samen met meer dan 800 andere kandidaten schreef ze zich in voor de modellenwedstrijd en ondertussen zit ze bij de laatste 22 overblijvende jongedames. Opmerkelijk genoeg is het de eerste keer dat ze meedoet aan zo’n wedstrijd.

Sophia werkt bij restaurant Bistro Nouvelle in Roeselare en het is ook daar dat de kiem van haar deelname ligt. “Een ondertussen bevriende fotograaf is klant bij Bistro Nouvelle. Vorige zomer raakten we aan de praat en dat leidde toen tot een eerste fotoshoot. Hij vertelde me over Queen of the Models en eigenlijk heb ik niet lang geaarzeld om me in te schrijven. Deelnemen aan een modellenwedstrijd was al langer een droom van me. Ik ben heel blij dat ik door de selecties ben geraakt en nu bij de laatste 22 finalistes zit.”

Queen of The Models is overigens geen missverkiezing, maar een wedstrijd waarbij de deelneemsters gequoteerd worden op verscheidene opdrachten, verspreid over meerdere maanden. “Er zijn fotoshoots, maar je moet bijvoorbeeld ook sponsors zoeken en jezelf wat in de kijker weten te zetten. Voor die opdrachten krijg je dan punten.”

De slotshow van Queen of the Models vindt op zaterdag 24 oktober plaats in Scherpenheuvel. Dan wordt er een top drie geselecteerd.