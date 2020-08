Slippartij van tractor met zware oplegger veroorzaakt heel wat schade Siebe De Voogt

28 augustus 2020

08u45 0 Diksmuide In de Koning Albertstraat in Diksmuide vond vrijdagmorgen een spectaculair ongeval plaats. Een tractor met oplegger ging aan het slippen en veroorzaakte flink wat schade.

De zware slippartij vond omstreeks 6.30 uur plaats. De bestuurder van de tractor was een zware werfkraan aan het vervoeren, maar verloor bij een remmanoeuvre de controle over zijn stuur. Hij raakte van de weg af en raakte daarbij een straatlantaarn, een geparkeerde bestelwagen en een tuinafsluiting. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. De materiële schade is wel groot.