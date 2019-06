Slechts een bestuurder positief tijdens ‘Weekend zonder Alcohol’ Jelle Houwen

10 juni 2019

18u26 0 Diksmuide In tegenstelling tot de recentste alcoholcontroles in politiezone Polder kon deze keer wel tevreden worden teruggekeken op ‘Weekend zonder Alcohol’.

Daar waar er de laatste tijd ontgoocheld werd gereageerd op de vele positieve ademtesten bleek dat dit keer niet nodig te zijn. De politiezone Polder controleerde zaterdag tussen 13.00 en 21.00 uur te Kortemark in de Roeselarestraat, te Koekelare in de Eernegemstraat en in Diksmuide in de Oostendestraat. In totaal werd van 271 voertuigen de boorddocumenten en de technische staat gecontroleerd. Alle bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik in het verkeer maar slechts één iemand liet zich betrappen. De bestuurder werd betrapt met 0,51 promille en werd beboet met een onmiddellijke inning van 179 euro en diende zijn rijbewijs voor 3 uur in te leveren. Een betrapte bestuurder is minder dan het nationale gemiddelde van 1% het afgelopen weekend. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing voor technische eisen en één bestuurder voor verzekering. Eén bestuurder werd beboet omdat deze geen drager was van de veiligheidsgordel en hier niet van vrijgesteld. Eén voertuig werd weggetakeld omdat voor dit voertuig geen geldige verzekering kon voorgelegd worden.