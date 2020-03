Slaat de verveling toe bij de kinderen? Trek op wandel met stoepkrijt of organiseer een smoefeltocht in de buurt Gudrun Steen

19 maart 2020

14u48 0 Diksmuide Tieners mee naar buiten krijgen om te wandelen is geen evidentie. Een pot stoepkrijt kan wonderen doen. Wij hebben ons alvast geamuseerd.

Ook ik moet thuisblijven om te werken en voor onze tienerdochter te zorgen. Naast het schoolwerk is beweging belangrijk. Als je dan begint over wandelen, krijg je steevast ‘geen zin’ als antwoord. Eerder al lanceerde ik het idee om een smoefeltocht te maken in de buurt. Meteen een enthousiaste tiener. Op het bankje chips als aperitiefhapje, bij de molen lekkere boterhammen en tussen de akkers een stuk fruit en hop onze 10.000 stappen stonden op de teller.

Een ander idee is een pot stoepkrijt meenemen. Laat die creativiteit maar opborrelen. Wij schreven korte boodschappen, maakten kleurrijke tekeningen en lieten volksspelletjes achter. Verzamel een steen en hinkel er op los of verzamel zoveel mogelijk punten. Je doet er niet alleen jouw kinderen een plezier mee maar ook toevallige passanten. Wat is er nu mooier dan wat kleur in de straat? Geniet mee en deel ook jouw ideeën om de dag op een leuke manier door te komen.