Sint-Pieterskoor mag zich sinds vandaag koninklijk noemen GUS

11 juni 2019

18u39 0 Diksmuide Vandaag dinsdag kreeg het Sint-Pieterskoor Esen de titel koninklijk van de West-Vlaamse gouverneur. De vereniging bestaat vijftig jaar. Voorzitster Francine Vanleenhove noemt het een hele eer.

“Ons verhaal begint in 1966. Hubert Devos uit Woumen was al acht jaar koster-organist in Esen toen hij van Maurice Debruyne, lid van de kerkfabriek, de vraag kreeg een koor op te richten”, zocht Francine op. Zij is al jaren lid van het Sint-Pieterskoor en al ruim twintig jaar voorzitster. “Hubert bleef liefst 40 jaar organist in Esen en gaf in 1997 zijn ontslag in het koor. Christophe Vercruysse uit Esen was gedurende tien jaar zijn opvolger. Vandaag is Wouter Crombez uit Werken de dirigent. Zijn vrouw Joke Bekaert begeleidt ons op piano in opvolging van Ann Stubbe. Ze leidt alles in goede banen. Ons koor telt 27 leden. Persoonlijk vind ik de radio-eucharistieviering in Ieper in de zomer van 2015 een hoogtepunt. Eind vorig jaar zongen zes van onze koorleden mee met het Sint-Niklaaskoor uit Diksmuide voor een tv-mis vanuit de Sint-Niklaaskerk. We verzorgen de belangrijkste kerkdiensten muzikaal in Esen maar ook vieringen in andere kerken. De koninklijke titel vieren we zondag 8 december om 10.45 uur in de kerk in Esen.” Wie lid wil worden van het Sint-Pieterskoor kan Francine bereiken op 0473 26 47 84.