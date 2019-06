Senioren smoefelen en fietsen van boerderij naar boerderij GUS

07 juni 2019

09u38 0 Diksmuide De derde editie van de smoefeltocht op 13 juni is met 90 ingeschreven senioren nu al een succes. De formule is simpel. De deelnemers fietsen van hoeve naar hoeve en genieten onderweg van lokale streekproducten.

In Diksmuide kronkelen twee plattelandspaden van elk 30 kilometer. In het westen is dat de IJzerhoevenroute en in het oosten de Brouckagieboerenroute. Bij een aantal landbouwbedrijven staan informatiepanelen over de activiteit. De smoefeltocht voor senioren is een initiatief van de senioren- en landbouwraad met de steun van de stedelijke dienst Landbouw en zet die plattelandspaden in de kijker. De fietstocht start op 13 juni tussen 10 en 11 uur aan de IJzertoren. Op zuivelboerderij ’t Hof van De Rhille krijgen de deelnemers een aperitief met een huisbereid hapje, bij hoeveslagerij De Heerlijkheid wacht beenhesp, paté en mosterdspek om verorberd te worden en het dessert krijg je bij Het Tempelhof. Deelnameprijs is 12 euro. Inschrijven kan via de landbouwdienst op 051 79 32 02 of de toeristische dienst op 051 79 30 50.