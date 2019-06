Schrikken voor landbouwer: plots tractor in lichterlaaie Jelle Houwen

26 juni 2019

Het was woensdagmiddag plots flink schrikken voor een landbouwer die op een veld aan het werk was in de Oude Zeedijk in Nieuwkapelle (Diksmuide). De landbouwer reed er op zijn grasveld toen er plots vlammen uit de achterkant van de tractor sloegen. In een mum van tijd stond de tractor in lichterlaaie. De brandweer kwam ter plaatse en moest even zoeken om tot bij de tractor te raken en die te blussen. Het landbouwvoertuig is volledig uitgebrand. De oorzaak ligt allicht bij een technisch defect.