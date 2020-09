Schoolgaande fietsers negeren massaal verkeersbord dat doorgang verbiedt bij wegenwerken: “Vanaf donderdag meteen proces-verbaal” Bart Boterman

02 september 2020

17u14 4 Diksmuide De politie Polder laat weten dat er vanaf donderdag systematisch processen-verbaal worden uitgeschreven voor fietsers, met name de schoolgaande jeugd, die het verkeersbord C3 negeren bij de werken in de Stovestraat in centrum Diksmuide. Daar werden immers dinsdag- en woensdagmorgen heel wat fietsers betrapt die het verkeersreglement aan hun laars lappen. De doorgang is er verboden.

De politie liet in samenspraak met het stadsbestuur het werfverkeer aan de Stovestraat al stilleggen tussen 8 uur en 8.30 uur sinds 1 september, om ongevallen te vermijden. “Maar de inspanning om alles veilig te laten verlopen kan evenwel niet alleen komen van de aannemer. Ook de andere weggebruikers dienen de verkeersreglementering te respecteren”, klinkt het bij de politie. Het verkeersbord C3 verbiedt namelijk alle verkeer in beide richtingen. Toch reden heel wat fietsers alsnog door.

“Na het geven van opmerkingen aan minderjarigen dinsdag en woensdag, wordt er vanaf donderdag systematisch geverbaliseerd voor wie het verkeersreglement negeert. Een meerderjarige werd woensdagmorgen al geverbaliseerd omdat hij niet alleen het verkeersbord negeerde maar ook weigerde te stoppen voor de politieman die hem aansprak op zijn overtreding”, aldus de politie Polder.

Ook mondmaskerplicht niet altijd opgevolgd

Voorts zijn ook al tal van opmerkingen gemaakt over het niet-dragen van een mondmasker op de bus of aan de halte, wat eveneens verplicht is. Ook hierover zal de politie vanaf donderdag geen opmerkingen meer maken maar meteen een proces-verbaal opstellen. Woensdagmorgen werd al een hardleerse jongeman geverbaliseerd omdat hij zijn mondmasker niet wou dragen en nog eens zijn sigaret op de grond gooide voor de neus van de politie. “Uiteraard mocht hij deze oprapen en in de vuilbak deponeren”, aldus de politie Polder.