Schoenwinkel Bristol opent morgen langs Spoorwegstraat Gudrun Steen

11 september 2020

12u49 0 Diksmuide Na kledingzaak Bel & Bo vorige week is het zaterdag de beurt aan schoenwinkel Bristol om de deuren open te zwaaien in de Spoorwegstraat in Diksmuide. Vier medewerkers kunnen er aan de slag.

Na de sluiting van Shoe Discount enkele jaren geleden was er in een straal van twintig kilometer geen Bristol-winkel in de buurt. Nu is die blinde vlek weggeveegd. De winkel is 811 vierkante meter groot en overzichtelijk ingericht. Zo koos Bristol voor lagere schoenrekken om het gezellig te houden. Ook de sportliefhebber komt er aan zijn trekken met de gekende topmerken in het gamma. Het Diksmuidse filiaal is de 245ste winkel van Bristol in België en Nederland.

Vanaf morgen en dat tot en met woensdag krijgt elke klant 20 procent korting op de volledige collectie en een gratis shopper. Kinderen gaan naar huis met iets lekkers en een ballon. Bristol is van maandag tot en met zaterdag open van 9.30 tot 18 uur.