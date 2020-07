Schepen van Ruimtelijke Ordening is het beu: “Nu al vijf beroepsprocedures die lopen, dit is niet meer houdbaar” Gudrun Steen

09 juli 2020

09u05 0 Diksmuide Het beroep bij de Raad van State voor de aanplant van een bos in de Galileistraat: voor schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) is het de druppel. “Dat is nu al de vijfde beroepsprocedure in het anderhalf jaar dat ik schepen ben. Zo geraken we niet vooruit.”

Deze week kreeg schepen Deprez bericht dat er beroep is aangetekend bij de Raad van State tegen een bos in de Galileistraat, omdat het op een landbouwperceel is gepland. Er kwamen tijdens het openbare onderzoek bezwaarschriften binnen en ook het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid adviseerde het project negatief. De tegenstanders vrezen een verlaging van de grondwaterstand van de nabijgelegen weiden en akkerlanden. De vogels die zich in het bos zouden nestelen, zullen de graangewassen van de landbouwers oppikken. Een bos daar zou dus de waarde van de landbouwgrond doen dalen.

Windmolens

“Dat is nu al de vijfde beroepsprocedure die loopt”, haalt Deprez uit. “Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen loopt een beroep tegen het kappen van bomen bij de Rhille in Woumen. Bij diezelfde raad is eveneens beroep aangetekend tegen de omleidingsweg. Bij de bevoegde minister loopt dan weer een beroep tegen drie windmolens. Bij de provincie is een procedure aan de gang tegen de aanleg van een kunstgrasveld in Keiem. En nu komt er opnieuw protest tegen het bosje in de Galileistraat. Dit is niet meer houdbaar en creëert een stilstand.”

Kost handenvol geld

“Inwoners moeten hun mening kunnen geven, maar dat zomaar projecten in het algemeen belang gehypothekeerd worden, is een brug te ver. Zo geraken wij niet vooruit. De administratie en de politiek moeten telkens in het verweer en zo moeten we andere uitvoeringsplannen ‘on hold’ zetten. Zo’n procedures kosten ook handenvol geld. Niet alleen de overheid heeft te kampen met dit fenomeen, ook in de privésector komt het steeds meer voor. Er schort iets aan het systeem, zoveel is duidelijk.”