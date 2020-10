Schepen en huisarts Jan Van Acker (66) in coma na kwalijke val thuis Gudrun Steen

07 oktober 2020

09u24 6 Diksmuide Diksmuids schepen van Sociale Zaken en Volksgezondheid Jan Van Acker (Idee Diksmuide) ligt in coma na een kwalijke val thuis, vorige donderdag.

Zijn toestand is kritiek. Schepen Van Acker (66) ligt sinds donderdag op de dienst Intensieve Zorgen in het AZ Delta in Roeselare. Het is afwachten hoe zijn toestand evolueert. Binnen Idee Diksmuide reageren ze zwaar aangeslagen en wachten ze bang af. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) vervangt Jan als voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst zoals de wet voorschrijft. “Voorlopig blijft alles zoals het was”, zegt ze. “Binnen ons college beslissen we collegiaal. We wensen Jan heel veel beterschap en hopen dat hij erdoor komt. Veel sterkte ook aan zijn familie.”

Jan Van Acker is al meer dan 40 jaar huisarts. Hij zette in 2006 zijn eerste politieke stappen onder impuls van schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). Toen we hem in het begin van deze legislatuur interviewden was één van zijn ambities om cultuur dichter bij de mensen te brengen. Recent nog maakte hij bekend dat het vroegere zwembad De Kupe als pop-up theaterzaal zal dienen vanaf deze maand omdat cc Kruispunt gesloten is door werken. Daarnaast lichtte hij ook het woonzorgcentrum Yserheem door zodat de werking er beter verloopt. Een project waarmee hij volop bezig is, is de ontwikkeling van een sociale site bij het Yserheem.