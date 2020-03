Saneren van beek naast drugslab bij café Dodengang begonnen, proces uitgesteld door problemen met celtransport Bart Boterman

17u49 0 Diksmuide Het saneren van de beek naast café Dodengang in Diksmuide, waar in juli vorig jaar een drugslab werd ontdekt, is dinsdag van start gegaan. Het drugsafval werd rechtstreeks in de beek langs de IJzerdijk geloosd met zware verontreiniging tot gevolg. Dinsdagmorgen ging toevallig ook het proces rond het drugslab van start tegen zes verdachten, maar het proces werd uitgesteld naar volgende week door problemen met het celtransport.

Na het ontdekken van het drugslab begin juli werd de beek meteen ingedamd, maar het duurde meer dan acht maanden vooraleer het saneren kon beginnen. Eerst moest worden onderzocht welke methode het meest efficiënt was om de 30 mg amfetamines per liter water uit de beek te krijgen. “Na enkele proefopstellingen werd in samenspraak met de adviseur gevaarlijke stoffen van Brandweer Westhoek gekozen voor een systeem van drie koolfilters. Uit de stalen bleek dat het resultaat voldeed aan de basiskwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater. Het filteren van de 150 kubiek water zal vermoedelijk een week duren”, duidt milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide).

Al 10.000 euro kosten

Voorlopig staat de stad Diksmuide in voor de kosten. “Die zijn ondertussen opgelopen tot 10.000 euro door analyse, ondersteuning en technische installaties. De kosten zullen allicht nog veel hoger oplopen. We zullen die via onze rechtsbijstand proberen te verhalen op de daders”, aldus schepen Marc Deprez. In het drugslab in de kelder van het café werd speed vervaardigd en daarvoor moeten zes verdachten, onder wie caféuitbater E.S., voor de rechtbank verschijnen. Het proces ging dinsdagmorgen van start, toevallig op dezelfde datum van de sanering.

Proces uitgesteld

Maar door een probleem met het celtransport kon het proces niet doorgaan. Vijf verdachten van de zes verdachten, overigens allemaal Nederlanders, zitten immers nog in voorhechtenis maar konden niet worden overgebracht. Twee advocaten eisten daarom een uitstel en dus zag de rechtbank zich genoodzaakt het proces een week op te schuiven, naar dinsdag 10 maart. Schepen Marc Deprez verzekert dat er een advocaat aanwezig zal zijn om de saneringskosten terug te vorderen, al weet hij niet of de verdachten in staat zullen zijn te betalen.