Rundvlees van het West-Vlaams rood ras van Hof ter Wilgen: "Die stevige dames hebben hun smaak te danken aan de vette weiden in de polders"

31 augustus 2019

07u00 0 Diksmuide Het rood ras hoort bij West-Vlaanderen zoals een kalkoen bij Kerstmis. Al eeuwen grazen die zware kolossen in de weiden in de polders. Johan Debruyne (53) en Lieve Taveirne (52) van Hof ter Wilgen in het Diksmuidse Esen waren de eerste landbouwers die het West-Vlaams rood ras erkend kregen als streekproduct. Topslager en ambachtsman Hendrik Dierendonck is hun bekendste klant.

“We vonden die erkenning als streekproduct uiteraard belangrijk, maar hadden toen vooral een afzetmarkt nodig. Het toeval bracht ons bij Hendrik Dierendonck. Als ambachtsman vond hij de manier waarop wij ons rood ras kweken overtuigend. Ondertussen werken we al acht jaar samen en is Dierendonck uitgegroeid tot een begrip in het slagersvak. Mede daardoor wint het West-Vlaamse rood ras ook aan succes.”

“Ik heb nu 280 runderen. In onze provincie zijn er maar tien professionele kwekers van het rood ras. De vette weiden in de polders, waar verschillende gras- en klaversoorten groeien, zijn enorm naar de zin van onze stevige dames, die tot achthonderd kilogram wegen. ‘Rood weegt zoals lood’, zegt het spreekwoord en dat is niet gelogen. Een koe moet minstens vier jaar zijn voor ze geslacht mag worden. Pas dan heeft haar vlees die typisch, volle en intense smaak. Het fijne vet zorgt voor een romige toets.”

Bedreigd

Een startende landbouwer zal niet snel voor dat ras kiezen gezien het dier pas op zijn vierde optimale vleeskwaliteit geeft. Ook vette weides vind je niet overal, maar zijn wel een must. “In 2011 was ik de enige met de erkenning als Vlaams streekproduct, ondertussen mogen alle kwekers van het rood ras dat label gebruiken. Vlam wil het nu ook Europees te laten erkennen. Met slechts tien kwekers zit de vrees voor inteelt er wel wat in. Het rood ras is dan ook een bedreigd en beschermd runderras. Het zou beter zijn mochten we kunnen kruisen met een ander ras dat dezelfde haarkleur en kenmerken heeft, maar dat is niet toegelaten. Nochtans werd dat na de Eerste Wereldoorlog ook gedaan omdat er toen niet genoeg koeien meer waren.”

Nicheproduct

Toch vindt Johan een erkenning nodig. “Het geeft een meerwaarde. Ik mag een halve euro meer vragen dan voor de erkenning. Het label schept ook vertrouwen en betekent een opsteker voor de boer. We investeren veel in ons product. Onze voeders stellen we samen met zelfgekweekte ingrediënten, zoals veldbonen en triticale (een kruising van tarwe en rogge, nvdr). In maart laten we de koeien lopen op de weides. Daar worden ze op natuurlijke wijze gedekt. Vanaf november gaan ze op stal. Negen maanden na de dekking start het kalfseizoen. We hebben gemiddeld honderd kalfjes. Hoewel het West-Vlaams rood ras aan succes wint, moet het een nicheproduct blijven.”

