Ruim 17.000 zwemmers op de teller en het nieuwe zwembad is nog maar een dikke maand open GUS

04 november 2019

11u37 0 Diksmuide Tussen 23 september en 31 oktober zwommen 17.313 mensen in het nieuwe familiebad De Pluimen in Diksmuide. Op de vijf zondagen dat het bad al open was, verwelkomde de boterstad ruim 1.500 sportievelingen.

“We zijn tevreden over één maand werking”, evalueert sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Die 17.000 zwemmers zijn niet allemaal unieke personen. Vaak zijn het mensen die al een paar keer zijn teruggekomen. De sportclubs zijn goed voor 1288 zwemmers, de lessenreeksen tellen 704 volwassenen en 791 kinderen. We verkochten al 410 10-beurtenkaarten en 192 50-beurtenkaarten. Nieuw is dat we op zondagnamiddag open zijn en dat is een goede zet blijkt uit de 1559 mensen die op die dag een plons waagden. Met een gemiddelde van 445 zwemmers per dag sluiten we een goede startperiode af. We zijn ook blij met de samenwerking met Houthulst en Lo-Reninge voor wat het schoolzwemmen betreft.” En De Keyrel belooft nog sportinvesteringen. “De komende vijf jaar investeren we nog in een kunststofatletiekpiste, een tweede kunstgrasveld voor het voetbal en de hockey, een basebalveld en ledverlichting voor de buitenterreinen. We steunen ook de tennisclub De Maene financieel voor de bouw van een indoor tennishall.”