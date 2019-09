Rotary Diksmuide verdeelt 6030 euro over drie goede doelen GUS

17 september 2019

10u13 3 Diksmuide Voedselhulpdienst ‘De Bosrank’, palliatieve zorgen Westhoek-Oostende en de vzw School zonder Pesten zijn de goede doelen die Rotary Diksmuide 86XX selecteerde om geld aan te geven.

De Rotary Diksmuide bestaat nog maar twee jaar. De leden willen zich inzetten voor sociale organisaties in de regio. De Bosrank is actief in Houthulst en Kortemark. Het biedt tweewekelijks voedselhulp via een winkelformule. Palliatieve zorgen steunt onder meer op vrijwilligers die de patiënt in zijn palliatieve thuissituatie begeleidt. School zonder Pesten trok al eens naar de Diksmuidse basisscholen en zal dat dit opnieuw doen. Tijdens hun voorstelling maken ze kinderen attent dat pesten echt niet kan.