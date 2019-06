Rotary Diksmuide geeft rolstoel aan scouts Kortemark GUS

08u45 3 Diksmuide De nieuwe jeugdvereniging Akabe Kortemark, die werkt onder de scouts, krijgt opnieuw steun van de Rotary Diksmuide 86 XX. Vorige maand ontvingen de meisjes nog een cheque van 1.500 euro, dit keer een rolstoel.

“Op de prijsuitreiking vorige maand hoorden we dat Akabe een rolstoel wilde aankopen met haar gekregen 1.500 euro”, duidt voorzitter Hein Hoet. “Omdat we zelf een rolstoel hadden, schenken we die graag aan die nieuwe vereniging. Zo kunnen ze hun cheque aan een ander project spenderen. Akabe heeft een werking voor kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Motorisch beperkte leden kunnen soms niet deelnemen aan bepaalde activiteiten uit vrees dat hun, vaak dure, rolstoel beschadigd zou worden. Dat euvel is nu van de baan.”

Rotary Diksmuide 86XX telt 25 leden en is naast Diksmuide actief in Alveringem, Lo-Reninge, Kortemark, Koekelare en Houthulst.