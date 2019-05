Rode kleur in waterspeelzone: onschuldige bacterie of giftige munitie? Jelle Houwen

13u17 2 Diksmuide De waterspeelzone van het provinciaal domein IJzerboomgaard in Diksmuide blijft zeker nog twee weken dicht nadat er dinsdag een rode emulsie werd opgemerkt. De kleur zou van een onschuldige bacterie afkomstig zijn. Toch wordt nog onderzocht of de oorzaak niet bij giftige munitie ligt.

De brandweer kwam ter plaatse om de vloeistof te bekijken en ook de Vlaamse Milieu Maatschappij nam stalen mee. Er werd toen besloten om de waterspeelzone preventief te sluiten, maar de rest van het domein ging weer open. Intussen is de eerste analyse van de stalen er. Wellicht is de rode vloeistof afkomstig van een zwavelbacterie. Die zorgt ervoor dat het water tijdelijk verkleurt, maar is ongevaarlijk voor mens of dier. Toch wordt er geen risico genomen en wil men de stalen verder onderzoeken. Ontmijningsdienst DOVO liet immers weten dat de rode verkleuring ook afkomstig zou kunnen zijn van giftige munitie of springstoffen uit de Eerste Wereldoorlog, die massaal in het gebied gebruikt werden. Daarom gaat het staal nog naar een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland. Die resultaten kunnen nog even op zich laten wachten, en dus blijft de waterspeelzone dicht.