Rijbewijs niet afgeven resulteert anderhalf jaar later in 1.800 euro boete Jelle Houwen

01 juli 2019

13u15

Een weduwe van eind de 40 uit Diksmuide kreeg van de politierechter in Veurne een strenge straf voor feiten van anderhalf jaar geleden. H. moest toen haar rijbewijs binnenbrengen na een eerder vonnis waarin ze veroordeeld was tot 3.600 euro boete, de helft met uitstel, en een rijverbod van 60 dagen, met uitstel. Het ging om zware feiten want de vrouw had meermaals gereden zonder rijbewijs en werd daar eerder al voor veroordeeld. Ze diende haar rijbewijs echter niet in. Door die nieuwe overtreding eiste de procureur de herroeping van haar eerste straf, waar ze een deel met uitstel had gekregen. “Ze had haar rijbewijs nodig want haar man was zwaar ziek en ze wou voor hem zorgen. Zonder rijbewijs of auto zou dat echt niet mogelijk geweest zijn. Ik vraag gelet op die speciale omstandigheden om die straf niet te herroepen”, sprak haar advocaat. De politierechter ging daar niet op in, door het strafregister van de vrouw. Daardoor moet ze nu nog eens 1.800 euro extra boete ophoesten en 60 dagen rijverbod ondergaan. Wellicht gaat ze in beroep tegen het vonnis.