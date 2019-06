Rijbewijs 2 weken te laat ingeleverd na 3.5 jaar oud vonnis: rechter toont begrip Jelle Houwen

17 juni 2019

Een 39-jarige man uit Diksmuide kon op mildheid rekenen bij de politierechter in Veurne. K.V. stond terecht omdat hij na een eerdere veroordeling zijn rijbewijs moest binnenbrengen maar dat te laat deed. Zijn rijbewijs moest op 27 december vorig jaar binnen gebracht worden op de griffie van de rechtbank in Veurne maar daar kwam het pas toe op 9 januari. “Dat komt omdat mijn moeder dat zou binnenbrengen maar ze was het even vergeten. Het vonnis waarin staat dat ik mijn rijbewijs moest afgeven kwam ook pas 3.5 jaar na de uitspraak bij mij terecht. Intussen heb ik wel mijn auto verkocht want het zorgde toch alleen maar voor een neerwaartse spiraal.” De rechter toonde begrip en gaf hem de minimumboete van 1.600 euro maar volledig met uitstel.