Proef de nieuwe versie van kaas Diksmuideling met blonde Nachtraaf Tripel GUS

05 juni 2019

11u29 0 Diksmuide De Diksmuideling is een gekende kaassoort van De Kasteelhoeve uit Sint-Jacobskapelle. Maandag tijdens de boter- en kaasfeesten in Diksmuide kan je proeven van de nieuwe versie ‘De Nachtraafkaas’.

“Ik heb Nachtraaf leren kennen tijdens het evenement IJzerdijk Autovrij. Zaakvoerder Lieven Onraedt had toen zijn caravannetje met de bieren aan de hoeve van mijn dochter geparkeerd”, zegt Marc Dournez van De Kasteelhoeve. “Toen ik de Tripel degusteerde, was ik meteen verkocht. Enige tijd later las ik over de initiatieven die Nachtraaf neemt rond bierbeleving en streekproducten. En met de komst van zijn Nachtraafpaté, besloot ik contact op te nemen met het voorstel om een kaas met het blonde bier te ontwikkelen.” En Lieven was daarvoor direct te vinden. “Kaas en bier horen al langer dan vandaag samen. Denken we maar aan de vele abdijkazen die aan een biermerk zijn gelinkt. Na de Nachtraafpaté met de donkere quadrupel, stellen we maandag de Nachtraafkaas voor met de blonde tripel. Voor deze zomer zijn er plannen om ook een Nachtraafsorbet te lanceren.” Wie de Nachtraafkaas wilt proeven tijdens de boter- en kaasfeesten in Diksmuide komende pinkstermaandag vindt Lieven in de Generaal Baron Jacquesstraat.