Primeur voor Okra Diksmuide: Nadine is eerste vrouwelijke teamleidster GUS

21 februari 2020

10u51 2 Diksmuide Nadine Lamote (66) uit Diksmuide mag zich de eerste vrouwelijke teamleidster noemen van de seniorenvereniging Okra. Ze neemt die taak over van Jonny Steen (69).

“Toen Jonny vijf jaar terug teamleider werd van onze afdeling kende Okra Diksmuide een serieuze bloei. We hebben vandaag meer dan 200 leden”, vertelt Nadine. “Toen hij me vroeg om de administratie te doen, antwoordde ik volmondig ja. Jonny richtte een enthousiast bestuur op dat een twintigtal mensen telt. Zijn grootste verdienste was dat hij voor elke taak een tweede verantwoordelijke aanstelde. Anderzijds bestaat het bestuur uit een mix van leeftijden wat een sterkte is. Toen Jonny aankondigde te stoppen als teamleider was er even verstomming. Gelukkig deelde hij mee in het bestuur te blijven. Ik was al een paar jaar mede-teamleidster. Binnen het bestuur heeft iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid en dat motiveerde me om het teamleiderschap te aanvaarden. Mijn ambitie is om Okra Diksmuide te laten verder werken zoals het nu is. Het ledenaantal blijft stijgen en aan enthousiasme geen gebrek bij de bestuursleden.”

Okra is zijn nieuwe werkjaar gestart en kijkt uit naar de koekenkaarting op 7 maart. Elke donderdag is er een kaart- en rummikubnamiddag in het dienstencentrum. Vanaf april staat maandelijks het buitenspel kubben op het programma. Verder wordt er geknutseld, gefietst en af en toe op uitstap gegaan. Meer informatie krijg je bij alle bestuursleden en zeker ook bij Nadine via lamote.nadine@telenet.be of 0486 44 11 32.3