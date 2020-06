Primeur voor de Westhoek. Een appartement voor huiszwaluwen Gudrun Steen

03 juni 2020

10u29 0 Diksmuide Op het domein van Sport Vlaanderen in Woumen staat het eerste zwaluwtil van de Westhoek. Het is een paal van zes meter hoog waaraan 19 nesten hangen. Een appartement voor huiszwaluwen zeg maar. Het Regionaal Landschap verwacht de eerste bewoners binnen … 4 jaar.

Er zijn steeds minder goeie oversteken aan daken of degelijke schuren waarin zwaluwen zich kunnen nestelen. Veel mensen nemen bestaande nesten weg omdat al die uitwerpselen van de vogels te vuil zijn. Omdat er niet genoeg daken en schuren in de Westhoek zijn bedacht het Regionaal Landschap Westhoek een unieke oplossing. “Samen met leerlingen van ’t Saam Cardijn in Diksmuide lieten we een paal van 6 meter hoog bouwen met bovenaan een plank waaraan we 19 nesten hebben gehangen”, duidt communicatiemedewerkster Nele Saint-Germain. “Zwaluwen troepen namelijk graag samen. We hebben verschillende soorten nesten gehangen. We hopen nog zo’n palen te kunnen neerpoten in de Westhoek maar concrete plannen zijn er nog niet.” De zwaluwtil zal nog niet meteen bewoond zijn. Het Regionaal Landschap verwacht pas na vier jaar de eerste broedende zwaluwen. Ondertussen kunnen mussen en mezen het vogelappartement bewonen. Op dezelfde site in Woumen is nog een ooievaarsnest gepland op één van de daken van het sportcomplex. “Vorig jaar hebben we tot onze verbazing voor het eerst een ooievaarskoppel zich zien vestigen in Merkem en die kregen twee jongen”, geeft Nele nog mee. Aan de extra woongelegenheden voor vogels werkten ook Natuurwerkgroep De Kerkuil en Natuurpunt mee.