Post jij een leuke brief of tekening in deze brievenbus? Gudrun Steen

03 april 2020

13u50 0 Diksmuide Bij het stadhuis van Diksmuide staat een knalrode brievenbus. Daarin mag iedereen een leuke boodschap achterlaten.

“Wandelen en fietsen blijven toegestaan en raden we zelfs aan”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Koppel het nuttige aan het aangename en post een leuke brief of tekening in onze brievenbus. Wij zullen de post dan bezorgen aan ouderen en alleenstaanden. Zo geven we aan hun eenzame leven extra kleur. We ledigen de brievenbus elke dag en laten de brieven daarna drie dagen liggen zodat er geen sprake kan zijn van besmetting. Niet enkel kinderen mogen hun creativiteit gebruiken, ook volwassenen mogen een gedicht, brief of tekening droppen in onze brievenbus. Daarnaast bellen personeelsleden en vrijwilligers van ons dienstencentrum al meer dan een week naar alle 80-plussers en alleenstaanden. Alleen nog maar de vraag ‘Oe ist’ stellen, betekent voor hen heel veel. De meeste mensen willen graag nog eens opgebeld worden want die gesprekjes breken hun dag.”