Politiezone Polder stelt vier nieuwe combi’s voor: “Internet en slimme gps aan boord.” GUS

19 december 2019

13u42 9 Diksmuide De oude zijn versleten en dus investeerde de politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark) in vier nieuwe combi’s. Een investering van 368.000 euro.

Dit jaar reed personeel van de politiezone Polder al twee voertuigen in de prak. Komt daarbij dat de oude combi’s met meer dan één miljoen kilometer op de teller tot op de draad versleten waren. “Tijd dus voor nieuw en modern materiaal”, vindt zonechef Johan Geeraert. “In elk voertuig zit een tablet, laptop en een printer. Via 4 G-internetverbinding zetten we onze vier nieuwe combi’s in als rijdende kantoren. Twee ervan hebben bovendien een ANPR-camera die nummerplaten herkent. Dankzij de nieuwe technologie krijgen de agenten bij een oproep meteen de coördinaten en de route op hun gps.”