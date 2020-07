Politie zal strenger controleren op naleving coronamaatregelen: “Te veel mensen geven eigen invulling aan de regels en vinden het een ver-van-mijn-bedshow” Bart Boterman

21 juli 2020

10u40 8 Diksmuide Johan Geeraert, de korpschef van de lokale politie Polder (Diksmuide, Kortemark, Koekelare, Houthulst), vindt dat de bevolking te laks omspringt met de coronamaatregelen en zal zijn politiemensen strenger laten optreden. “ Niet iedereen heeft de versoepeling van de coronamaatregelen goed begrepen en de stijging van het aantal besmettingen in West-Vlaanderen is daar helaas een gevolg van. We gaan in ieder geval meer en repressiever controleren”, zegt hij.

“Veel mensen geven een creatieve invulling aan de contacten binnen hun bubbel, zijn ervan overtuigd dat het coronavirus een ver-van-mijn-bedshow is en denken dat zij zelf wel kunnen bepalen hoe en wanneer welke regels worden nageleefd, als ze dat al doen. De werkelijkheid toont helaas een ander beeld. Het bewijs hiervan is de voortdurende en snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen", zegt Geeraert.

Rechtbank

Hoewel de situatie volgens hem momenteel (nog) niet dramatisch is, vindt hij het toch de hoogste tijd om de noodzakelijke regels af te dwingen. “Wie het nu, na vier maanden, nog altijd niet begrepen heeft, leeft duidelijk onder een steen. We waarschuwen voortaan niet meer, maar we gaan verbaliseren. Wie het daarmee niet eens is, mag het op de rechtbank gaan uitleggen. Onze volksgezondheid is te belangrijk”, gaat de korpschef verder.

Alcohol veroorzaakt laksheid

Ook de naleving van het sluitingsuur blijft volgens hem een heikel punt. “Veel horeca-uitbaters nemen hier klaarblijkelijk een loopje mee. Ook hier zijn de regels nochtans duidelijk. Voorts blijkt het moeilijk om bij feestjes op café of zelfs bij privébijeenkomsten de deelnemers op hun plicht te wijzen. Eens de alcohol rijkelijk vloeit, blijken veel feestvierders uiterst laks te worden. In ieders belang moet er dus meer gecontroleerd worden.”

Anderen aanspreken op hun gedrag

“We kunnen moeilijk van elke ‘bubbel’ het aantal mensen gaan tellen en ook voor de naleving van de afstandsregels gebruiken we geen meetlat. Anders is dat met sluitingsuur, mondmaskers en hygiënemaatregelen. We roepen iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen, anderen aan te spreken op hun gedrag en desnoods de politie in te schakelen”, aldus nog de korpschef.