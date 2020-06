Exclusief voor abonnees Politie Polder steekt snelheidsbegrenzers in combi’s na zware ongevallen: “Is het wel nuttig om élke vluchtende bestuurder te achtervolgen?” Bart Boterman

11 juni 2020

16u11 7 Diksmuide De nieuwe combi’s van de lokale politie Polder (Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Houthulst) krijgen snelheidsbegrenzers. Dat is op de politieraad beslist, nadat er vorig jaar twee zware ongevallen met dienstvoertuigen zijn gebeurd. Daarbij raakten de combi’s vernield en belandden agenten in het ziekenhuis. Maar wat als het politievoertuig dan te traag wordt bij een achtervolging? “Het is hier niet de Far West, hé.”

Bij een eerste ongeval op 19 mei vorig jaar, in Diksmuide, ging een combi uit de bocht bij het narijden van een bestuurder, om die aan de kant te zetten. De twee inzittende politie-inspecteurs belandden in het ziekenhuis. Bij het tweede zware ongeval op 15 juni vorig jaar, in Kortemark, reed een combi prioritair op weg naar een interventie. Tijdens een inhaalmanoeuvre draaide een bestuurder plots over om zijn oprit in te slaan, waarop een aanrijding met een combi volgde. Ook toen belandden de twee inspecteurs in het ziekenhuis. In beide gevallen eindigde de combi tegen een boom en vervolgens op de schroothoop.

