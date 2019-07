Politie Polder op zoek naar eigenaar achtergelaten fiets Jelle Houwen

01 juli 2019

14u39 0

De politiezone Polder is op zoek naar de eigenaar van een achtergelaten fiets in Diksmuide. Die werd zondag gevonden. “Op zondag 30 juni werd in de groenzone ‘De Vlasschaard’ langsheen de Vlaslaan te Diksmuide een achtergelaten klassieke herenfiets van het merk Vitalluxe aangetroffen.Bent u of kent u de eigenaar van deze fiets dan kan u contact opnemen met de Politiezone Polder op het telefoonnummer 051/51.00.00", zegt de politie.