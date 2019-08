Politie Polder betrapt vijf bestuurders onder invloed: één van hen had een levenslang rijverbod lopen Siebe De Voogt

10 augustus 2019

16u39 0 Diksmuide De politie Polder hield vrijdag en zaterdag verschillende controles op alcohol en drugs in het verkeer. In totaal bleken vijf bestuurders onder invloed te rijden. Eén van hen had zelfs al een levenslang rijverbod lopen.

De 21-jarige man uit Kortemark werd vrijdagmiddag om 12 uur gecontroleerd in de Wittehuisstraat in Kortemark. J.H. legde een positieve speekseltest af en kon geen rijbewijs voorleggen. Bij controle bleek de man levenslang ontzet te zijn van het recht tot sturen door de politierechter. ’s Avonds om 23.15 uur reed de 40-jarige J.C. uit Kortrijk in een haag langs de Merkemstraat in Houthulst. Hij bleek 1,52 promille alcohol in z’n bloed te hebben en mocht zijn rijbewijs voor 15 dagen in leveren. Drie uur eerder onderging de 36-jarige K.R. uit Houthulst al hetzelfde lot. De vrouw had kort voordien in de Terrestraat in Houthulst een positieve speekseltest afgelegd.

In de Merkemstraat in Houthulst bleek een 36-jarige bestuurder uit Diksmuide zaterdagnacht om 11 uur dan weer 0,92 promille alcohol op te hebben. Het rijbewijs van T.W. werd voor zes uren ingehouden. De procureur kan hem een boete tot 600 euro voorstellen. Bij dagvaarding voor de politierechter kan dat bedrag oplopen tot maximaal 16.000 euro. Tot slot werd zaterdagnacht om 2 uur ook in de Woumenweg in Diksmuide een 29-jarige vrouw uit Ieper betrapt, terwijl ze onder invloed van drugs rondreed. Het rijbewijs van N.V. werd voor 15 dagen ingetrokken.