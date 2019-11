Politie Polder betrapt bijna 1.000 snelheidsovertreders in oktober, sommigen hebben een erg zware voet zo blijkt Bart Boterman

05 november 2019

16u56 8 Diksmuide De mobiele snelheidsc amera van de politiezone Polder (Diksmuide, Kortemark, Koekelare, Houthulst) heeft in oktober 12.312 voertuigen gecontroleerd en daarvan reden 986 bestuurders te snel. Dat komt neer op 8 procent. Onder hen zaten bestuurders met erg zware voeten, zo blijkt uit de resultaten.

Van de 986 bestuurders in overtreding krijgen 964 een onmiddellijke inning in de brievenbus. De 22 andere bestuurders reden meer dan 30 kilometer per uur te snel en moeten voor de politierechter verschijnen. De politiezone Polder maakte tevens een overzicht van de zwaarste snelheidsinbreuken. “In Houthulst werd de hoogste snelheid geregistreerd in de Iepersteenweg, een bestuurder reed er 120 km per uur waar slechts 70 per uur is toegelaten. In Diksmuide werd de hoogste snelheid vastgesteld in de Oudekapellestraat. Een bestuurder reed aan een snelheid van 125 km per uur waar 70 is toegelaten. Dergelijke zware snelheidsovertredingen hebben een crimineel karakter dat andere weggebruikers in gevaar brengt”, stelt korpschef Johan Geeraert.

Egoïstisch en onverantwoord

“Zowel in Kortemark in de Klerkenstraat als in Koekelare in de Belhuttelaan werd een bestuurder binnen de bebouwde kom betrapt aan een snelheid van 103 km per uur. Ook deze snelheden geven blijk van egoïstisch en onverantwoord rijgedrag waarbij de zwakke weggebruikers, waaronder de meeste van onze schoolgaande kinderen, in gevaar worden gebracht worden. Andermaal blijkt het aanpakken van overdreven snelheid om de verkeersongevallen terug te dringen een blijvend item dat opgenomen wordt in het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025", besluit de korpschef van de politiezone Polder.