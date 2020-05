Politie onderzoekt bizarre vondst van kledij en bankkaartlezer in en naast beek Bart Boterman

26 mei 2020

16u21 1 Diksmuide De politiezone Polder onderzoekt een bizarre vondst van afgelopen zaterdagavond in Diksmuide. In een weiland langs een de Camardebeek bij de Paddestraat trof een wandelaar een hoopje kledij aan. Ook in het water van de beek leek iets te drijven, waarop duikers van de brandweer werden ingezet. Er is daarop nog een zak met kledij bovengehaald.

“Het blijkt allemaal om nette herenkledij te gaan. Ook is een bankkaartlezer gevonden in de zak. De brandweer heeft de oevers en het water nog lange tijd verder doorzocht, maar dat heeft niets opgeleverd. Er is evenmin een melding binnengelopen over een verdwijning. We tasten dus in het duister over deze vondst”, zegt commissaris Thierry Logghe van de lokale politie Polder. Verder onderzoek leverde voorlopig niets op en identiteitsgegevens zijn niet gevonden. “We denken nu voorlopig in de richting van sluikstorten tot we meer info hebben”, besluit de commissaris.